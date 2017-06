LE TOUQUET (dpa-AFX) - Der Wahlkreis im Norden Frankreichs, in dem Präsident Emmanuel Macron seine Stimme abgegeben hat, bleibt in der Hand der bürgerlichen Rechten. Der Kandidat Daniel Fasquelle von den konservativen Republikanern setzte sich mit 52,19 Prozent in der zweiten Runde der Parlamentswahl durch, wie das Innenministerium in der Nacht zum Montag mitteilte. Thibaut Guilluy von der Macron-Partei La République en Marche kam auf 47,81 Prozent. Guilluys Stellvertreterin war Tiphaine Auzière, die jüngste Tochter von Macrons Frau Brigitte. Sie und Emmanuel Macron wählten im Rathaus von Le Touquet - einem schicken Badeort am Ärmelkanal./cb/DP/zb

