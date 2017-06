FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kohls Außenpolitik:

"Kohl war der letzte große Politiker des 20. Jahrhunderts. Er stand für die Lehren aus dieser Epoche der Zivilisationsbrüche, und die lauteten für seine Generation vor allem: internationale Zusammenarbeit, nicht nur in Europa. Dass diese Zeiten vorbei sind, wird besonders deutlich im Ausscheren der angelsächsischen Welt aus dem westlichen "Geleitzug", wie man das zu Kohls Zeiten nannte. George H.W. Bush bot Deutschland noch eine "Partnerschaft in der Führung" an; heute beschimpft der amerikanische Präsident die Deutschen wegen ihrer Exporte. Und die Briten werden Kohls Lebenswerk, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, gleich ganz verlassen. (...) Kohls Europa ist nicht untergegangen, dafür hat die EU schon zu vielen Stürmen getrotzt. Aber seine Methode funktioniert derzeit nicht, vielleicht ist sie Geschichte."/be/DP/he

