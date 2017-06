HE steht dabei für Humid Environment also für die Modelle, die für den Einsatz unter Spritzwasserbeaufschlagung modifiziert sind. Sie eignen sich bestens für Applikationen unter höchsten Hygienestandards, bei denen die Roboter täglich anfallenden Reinigungsprozessen mit wässrigen Medien unterliegen.

Die H1-Option signalisiert die Verwendung von lebensmittelverträglichem Öl der Klasse NSF H1. Auch mit diesem Schmierstoff lässt sich der TP80 weiterhin mit unverminderter Performance betreiben.

"Mit dem TP80 in HE- und H1-Ausführung haben wir den perfekten Food-Picker für das Sortieren und Verpacken von offenen Lebensmitteln. Die Maschine erfüllt strengste Hygieneanforderungen in der Primärverpackung und ist derzeit der Renner in der Foodindustrie", betont Dipl.-Ing. Gerald Vogt, der als Group Division Manager das weltweite Robotergeschäft bei Stäubli verantwortet.

Kontaminationsrisiken ausgeschlossen

Aber der FAST picker kann noch mehr wie der Vergleich zu Deltarobotern zeigt: Besonders relevant im Foodsektor ist die Positionierung des Roboters. Während Deltakinematiken zwangsweise direkt über dem Produkt an der Decke montiert werden müssen, sind FAST picker per Wand- oder Bodenmontage seitlich an Lebensmittellinien anzuordnen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...