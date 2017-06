FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 05/17 08:00 D: Baugenehmigungen 01-04/17 10:00 D: Kontron Hauptversammlung 14:00 USA: Rede von Fed's Dudley in Plattsburgh TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Vonovia Capital Markets Day (bis 20.6.), Bochum D: Deutsche Börse - Grand City Properties ersetzt Zeal Network im SDax GB: Rolls-Royce Paris Air Show (bis 25.6.) SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 10:00 D: Deutscher Verbrauchertag 2017 in Berlin 10:10 h Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 13:45 h Rede SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 16:30 h Gespräch mit Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD) 10:00 D: Pressegespräch Deutsche Bank Research zu Chancen und Folgen des digitalen Autos mit Deutschland-Chefvolkswirt Stefan Schneider und Analyst Eric Heymann, Frankfurt 11:00 EU: Geplanter Beginn der Verhandlungen über einen EU-Austritt, Brüssel Großbritanniens. Wichtige Themen dürften die Rechte der rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, die Abschlussrechnung für die britische EU-Mitgliedschaft und die Frage der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland sein 17:00 D: Bundesbank-Kolloquium zu Ehren des im Dezember verstorbenen ehemaligen Notenbank-Präsidenten Hans Tietmeyer u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und dem ehemaligen EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet F: 52. Pariser Luftfahrtmesse (bis 25.06.), Le Bourget GB: Thronrede von Königin Elizabeth II. im britischen Parlament EU: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

