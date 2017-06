Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Laktosefreie Milch, glutenfreies Brot, Marmelade ohne Fruktose - all das gibt es mittlerweile im Supermarkt. Es scheint, als würden wir viele Lebensmittel nicht mehr vertragen. Petra Bröcker wollte wissen, ob dieser Eindruck stimmt: Sprecherin: Nicht nur im Supermarkt, auch in den Medien und im Bekanntenkreis geht es ständig um Laktose, Fruktose, Gluten und was man sonst alles nicht verträgt. Ich habe Barbara Kandler-Schmitt von der "Apotheken Umschau" gefragt, ob uns Lebensmittel heute mehr zu schaffen machen als früher:



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 18 sec. "Lebensmittel-Unverträglichkeiten haben zwar tatsächlich etwas zugenommen in den letzten Jahren, aber längst nicht so stark, wie man vermuten könnte. Das Thema wird heute einfach mehr beachtet als früher. Die Leute horchen mehr in sich hinein, konzentrieren sich auf ihren Körper und ihre Verdauung. Teilweise wird da schon etwas übertrieben."



Sprecherin: Ob wir bestimmte Lebensmittel nicht vertragen, kann ein Facharzt feststellen:



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 20 sec.



"Laktose- und Fruktose-Unverträglichkeiten lassen sich relativ leicht durch einen Atemtest feststellen. Bei Gluten ist es etwas komplizierter, da sind nur längerfristige Ausschluss-Diäten aussagekräftig. Auf spezielle Diätnahrung sollte man allerdings erst nach einer eindeutigen Diagnose umstellen."



Sprecherin: Was kann man tun, wenn der Magen bei bestimmten Speisen immer wieder rebelliert?



O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 22 sec.



"Das kann ganz unterschiedlich sein. Die einen Menschen reagieren auf fetthaltige Speisen mit Sodbrennen, die anderen auf Zwiebeln und Hülsenfrüchte mit Blähungen. In dem Fall empfiehlt es sich, die entsprechenden Lebensmittel einfach wegzulassen. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte in jedem Fall in Ruhe essen, gut kauen und eher kleinere Portionen zu sich nehmen."



Abmoderationsvorschlag:



Unter Umständen kann auch Stress eine Ursache für Magenprobleme sein, schreibt die "Apotheken Umschau". Deswegen sollte man sich für seine Mahlzeiten genug Zeit nehmen und sie bewusst genießen.



