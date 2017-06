Bei einem Vorfall im Norden von London werden mehrere Menschen von einem Van angefahren - mindestens ein Mensch stirbt. Laut Polizei gibt es eine Festnahme. Zwei muslimische Verbände sprechen von Islamhass.

Bei einer Fahrt eines Vans in mehrere Fußgänger im Norden von London ist der Polizei zufolge ein Mensch gestorben. Das teilte die Behörde am Montagmorgen mit. Anti-Terror-Ermittler untersuchten das Ereignis vom frühen Montag. Schon zuvor hatte sie von einem "schweren Zwischenfall" gesprochen. Der Rettungsdienst von London gab bekannt, dass mehrere Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden seien. Augenzeugen beobachteten, wie mindestens eine Person vor Ort medizinische Betreuung bekam.

Dem Fernsehsender Sky News und anderen britischen Medien sagten sie zudem, sie hätten den Eindruck gehabt, dass das Fahrzeug die Menschen mit Absicht getroffen hätte. Die Polizei bestätigte das nicht.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag gegen 00.20 Uhr (Ortszeit, 01.20 Uhr MESZ) die ersten Notrufe erhalten. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin zum Ort des Geschehens in der Seven Sisters Road geschickt, mehrere Opfer würden ...

