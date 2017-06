Moneycab.com: Frau Wucher, die Homepage von Weiss+Appetito ist sehr appetitlich. Wie weit sind Sie in Ihrem neuen Marketing- und Sponsoringkonzept gediehen?

Andrea Wucher: Wir stecken noch mitten in der Umsetzung unserer neuen Ideen im Marketing und Sponsoring. Das eine oder andere Zeichen konnten wir setzen, und die Richtung der Reise ist absehbar. Unsere Suche nach Verstärkung im Marketing (Marketingleiter oder Marketingleiterin) stösst auf jeden Fall bei Marketing-Profis, die eine neue Herausforderung suchen, auf reges Interesse.

Rohrleitungsbau und Telekommunikation machen ein Drittel Ihres Umsatzes aus und sind sehr schwankungsanfällig. Für wie nachhaltig erachten Sie den im letzten Jahr verzeichneten "kleinen" Turnaround?

Die Hausaufgaben haben wir bei beiden Sparten gemacht. Das gibt uns eine stabile Basis für eine nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung im letzten Jahr ist eine erste Bestätigung dafür. Jetzt heisst es: konsequent weiterarbeiten und optimieren.

Gerade der Markt für Telekommunikation ist doch ein ewiges Hüh und Hott…

Das Hüh und Hott hält einem als Unternehmen auf Trab, was ich durchaus gut finde.

"Durch die Spartenorganisation haben wir viele mittlere schlagkräftige Einheiten, die flexibel sind, kurze Entscheidungswege haben und nah am Markt sind."

Andrea Wucher, CEO Weiss + Appetito

Seit Anfang des Jahres gehört der Beton- und Belagspezialist Pegrila zu W + A. Das dürfte Ihrem Auftragsbuch weiter Stabilität verleihen, nehme ich an?

Da nehmen Sie richtig an. Der Monobeton Bau hat für uns Zukunft und die Pegrila AG gehört da zu den Besten. Es geht uns hier aber vor allem auch um den "one-stop-shop" Gedanken im Bereich Böden+Beläge. Dem sind wir mit der Pegrila AG einen grossen Schritt näher gekommen.

Eine EBIT-Marge von gut 2% ist sicher nur ein Zwischenschritt. Wo sollte diese Kennzahl firmengesamt liegen?

Wir müssen realistisch bleiben. Unsere Bäume wachsen nicht in den Himmel, da ergeht es uns nicht besser als unseren Kollegen in der Branche. Aber so das eine oder andere Prozent mehr peilen wir an.

In den letzten Jahren wurde in der Schweiz wie wild gebaut. Von welchen Renovationsgeschäften wird Weiss + Appetito die nächsten Jahre über am meisten profitieren?

Ersatz-Neubauten werden für die Bauwirtschaft und auch für uns immer wichtiger. ...

