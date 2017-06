Drillisch: Positives Echo auf Deal mit United Internet

Die Investoren von Drillisch reagieren nach Angaben des Unternehmens positiv auf den geplanten Zusammenschluss mit dem Telekom-Bereich 1&1 von United Internet. Nach einigem Erklärungsbedarf zu Beginn habe Drillisch nun positives Feed-Back erhalten, sagte Finanzvorstand Andre' Driesen der Börsen-Zeitung.

Goldman Sachs: Bald doppelt so viele Mitarbeiter in Frankfurt

Goldman Sachs wird die Zahl der Mitarbeiter in Frankfurt "sehr wahrscheinlich" auf etwa 400 verdoppeln. Das sagte Richard Gnodde, Europachef der Bank, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Bank sei "in ständigem Kontakt" über die Pläne mit der deutschen Finanzaufsicht.

Brexit-Unterhändler Verhofstadt offen für EU-Verbleib der Briten

Vor dem Start der Brexit-Verhandlungen hat sich der Chefunterhändler des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, offen für einen Verbleib der Briten in der EU gezeigt. "Den Briten steht der Weg offen, ihre Meinung zu ändern und wieder Teil der Europäischen Union zu sein", sagte Verhofstadt

SPD-Kandidat Schulz will Reiche zur Kasse bitten

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Reichen stärker zu Kasse bitten. Bislang würden die "oberen Schichten privilegiert", sagte Schulz.

Messengerdienste schließen Zusammenarbeit zur Terrorabwehr aus

Die Betreiber von Messengerdiensten schließen eine Zusammenarbeit mit deutschen Sicherheitsbehörden zur Strafverfolgung oder Terrorabwehr aus. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stelle sicher, "dass nur Personen, mit der ein User kommuniziert, tatsächlich lesen können, was gesendet wurde", sagte ein Sprecher von WhatsApp.

Grüne beschließen Wahlprogramm für die Bundestagswahl

Die Grünen machen Fortschritte beim Klimaschutz, die Ehe für alle und eine humane Flüchtlingspolitik zum Maßstab für ein mögliches Mitregieren nach der Bundestagswahl. Die Delegierten des Berliner Parteitages billigten am Sonntag fast einstimmig das Programm zur Bundestagswahl. In den dazu gehörenden "Zehn Punkten für Grünes Regieren" verlangen die Grünen den Ausstieg aus der Kohle und das Ende von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren bis 2030.

Saudiarabische Küstenwache tötet iranischen Fischer

Die saudiarabische Küstenwache hat einen iranischen Fischer getötet, dessen Boot in saudiarabische Gewässer eingedrungen sein soll. Zwei Fischerboote seien im Persischen Golf vom Kurs abgekommen und nach Angaben der saudiarabischen Küstenwache in die Hoheitsgewässer Riads gefahren, erklärte der Leiter zuständige Abteilungsleiter im iranischen Innenministerium, Madschid Aghababje am Samstag.

Juncker will Kohl mit europäischem Staatsakt ehren

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will den am Freitag verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl mit einem europäischen Staatsakt ehren. Juncker betonte die Verdienste Helmut Kohls für Europa: Es wäre das erste Mal, dass ein europäischer Staatsakt ausgerichtet wird.

