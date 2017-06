Ein kleines Dorf in Bayern macht, was sonst kaum irgendwo in Deutschland funktioniert: Einen intelligenten Fahrservice, gemeinsam mit einem deutschen Start-up. Anderswo wartet man lieber auf den US-Anbieter Uber.

Von Berlin aus betrachtet, liegt Freyung am Ende der Welt: Im Südosten des Bayerischen Waldes, kurz vor der tschechischen Grenze, ein Kaff mit knapp 7000 Einwohnern, 92 Prozent davon katholisch. Es gibt einen Bahnanschluss, aber nur im Sommer. Zu den Hauptattraktionen gehören laut Tourismusinformation der zweitschönste Wanderweg Bayerns und die erste Volksmusikakademie im Freistaat.

Auch digital ist Freyung ein Vorreiter: Als erster Ort in Deutschland hat der Rat der Gemeinde einstimmig beschlossen, eine sogenannte "intelligente Mobilitätslösung" zu testen. Praktisch handelt es sich dabei um Sammeltaxis, die alte Menschen zum Arzt bringen, Mütter zum Markt und Jugendliche unter ihresgleichen. Gerufen werden sie per App. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass die Autos auf dem Weg noch andere Leute einsammeln, die in dieselbe Richtung wollen. Dadurch soll das Mitfahren nicht viel mehr kosten als der öffentliche Nahverkehr.

Eines Tages, so die Vision, werden sich die Autos selbst fahren. Es ist ein bisschen wie bei Uber, mit dem Unterschied, dass die Plattform nicht den amerikanischen Geldgebern gehört, sondern einer niederbayerischen ...

