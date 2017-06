Conzzeta: Starker Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr

EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Halbjahresergebnis Conzzeta: Starker Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 19.06.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Conzzeta erwartet starkes Ergebnis im 1. Halbjahr 2017

Zürich, 19. Juni 2017 - Conzzeta vermeldet eine anhaltend starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2017. Besonders im Geschäftsbereich Blechbearbeitung und für die Gruppe insgesamt in Asien hat sich der starke Geschäftsgang vom 2. Halbjahr 2016 fortgesetzt.

Im Vergleich mit dem verhaltenen 1. Halbjahr 2016 wird für die Gruppe eine Steigerung des Nettoumsatzes von 15%-20% sowie einer Steigerung des Betriebsergebnisses um über 40% erwartet. Dies beinhaltet die im 2. Halbjahr 2016 übernommene DNE Laser. Für das ganze Geschäftsjahr 2017 ist beim Vorjahresvergleich der Basiseffekt des starken 2. Halbjahrs 2016 zu berücksichtigen. Unter dem Vorbehalt eines weiterhin konstruktiven Geschäftsumfelds rechnet Conzzeta jedoch mit einem Jahresergebnis 2017 über den eigenen Erwartungen vom März 2017. Conzzeta wird am 11. August die Resultate für das 1. Halbjahr 2017 und den Ausblick für das 2. Halbjahr 2017 publizieren.

Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON).

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PMCKYPYLWE Dokumenttitel: Ausblick 1. HJ 2017

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

583607 19.06.2017 CET/CEST

ISIN CH0244017502

AXC0031 2017-06-19/07:00