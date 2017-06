FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der etwas schwächeren Vorwoche dürfte der Dax am Montag mit leichten Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent höher auf 12 786 Punkte.

In der Vorwoche hatte er zwar mit 12 921 Punkten zwischenzeitlich erneut einen Rekordstand erreicht, die Gewinne aber letztlich nicht halten können. Nun geben die absolute Mehrheit des Mitte-Lagers des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl und der freundliche Wochenstart in Asien neuen Schwung.

Japans Exporte waren im Mai dank des schwachen Yen und der guten Verfassung der Weltwirtschaft zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Der Nikkei kletterte daraufhin wieder deutlich über 20 000 Punkte, auch wenn Experten mit einem noch etwas stärkeren Exportwachstum gerechnet hatten.

An Chinas Börsen ging es ebenfalls kräftig bergauf. Der Indexanbieter MSCI will laut Börsianern in dieser Woche über die Aufnahme chinesischer Werte in seine weltweiten Indizes entscheiden./ag/das

ISIN DE0008469008

AXC0033 2017-06-19/07:04