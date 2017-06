The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1634372954 YAPI VE KREDI BK 17/24MTN BD03 BON USD N

CA BR0 XFRA CA0832981090 BENTON RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 3FL XFRA CA8627591073 STRATEGIC METALS (NEW) EQ00 EQU EUR N

CA 19T XFRA CH0363463438 IDORSIA AG SF-,05 EQ00 EQU EUR Y

CA 3AL XFRA FR0013258662 ALD INTERNATIONAL EO 1,50 EQ00 EQU EUR N

CA SZL XFRA NO0003080608 SOLSTAD OFFSHORE NK 2 EQ00 EQU EUR N

CA ESW XFRA SE0009922156 ESSITY AB A EQ00 EQU EUR N

CA ESWB XFRA SE0009922164 ESSITY AB B EQ00 EQU EUR N

CA C1O1 XFRA US19075F3047 COBALT INTL ENERGY DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA VEK XFRA US92347M1009 VERITONE INC DL-,001 EQ00 EQU EUR N