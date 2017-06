The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BE0Q XFRA DE000A0EKDD7 BERLIN, LAND LSA05/17A202 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AEL4 DEKABANK DGZ IHS.S.6233 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PYC9 DEKABANK DGZ IHS.6332 BD00 BON EUR N

CA DP8A XFRA XS0178243332 DEPFA FDG II 03/UND. BD00 BON EUR N

CA 2PBA XFRA XS0716979249 PETROBRAS GLOBAL FI.11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VDC6 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0LN5 LB.HESS.-THR. INFL. 11/17 BD01 BON EUR N

CA BCP1 XFRA PTBCUB1E0005 BCO COM. PORT. 07/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US71645WAM38 PETROBRAS GLOBAL FI.07/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828X620 US TREASURY 2019 2 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0982711631 PETROBRAS GBL FIN. 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTBCPMOM0002 BCO COM. PORT. 09 UND FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US912796JX89 US TREASURY BILL 06/22/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USU5933LAF86 MICRON TECHN. 16/23 REGS BD02 BON USD N

CA DI3I XFRA DE0008493859 PREMIUMMAND.KONSERV.C EO FD00 EQU EUR N