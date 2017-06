The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0244838 AURIZON NETW. PTY 2024 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0245108 VW FINANCIAL SERV. 2020 BD00 BON AUD N

CA XFRA CA13509PGB37 CDA HSG TRUST 17/22 2 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0361532911 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-26 495 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0368825474 BQUE F.C.MTL 17/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DAJ32 KRED.F.WIED.17/32 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY4861 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.486 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LG5 LB.HESS.THR. IHS 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LH3 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5C98 LB.HESS.THR.CARRARA06H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NL7 NORDLB 3 PH.BD. 40/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013262763 SOC.GEN.SFH 17-27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013262912 LAGARDERE 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013262961 LA BANQ.P.HL SFH 17/27MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USH7220NAC41 UBS AG LONDON 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1577956789 THREE GOR.F.II 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1578046937 WORLD BK 17/27 ZO MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1625994022 VIMPELCOM HLDGS 17/21REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1625994618 VIMPELCOM HLDGS 17/24REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1633845158 LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1634001892 OCADO GROUP 17/24 REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1634248865 AT + T 17/37 BD03 BON GBP N

CA XFRA XS1634252628 UPCB FIN.VII 17/29 REGS BD03 BON EUR N