FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.199 EUR

7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.390 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.057 EUR

12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.161 EUR

13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS 0.007 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.112 EUR

DCA XFRA IT0001207098 ACEA S.P.A. EO 5,16 0.620 EUR

EYX XFRA NL0012059018 EXOR N.V. 0.350 EUR

QFRA XFRA KYG4587S1049 GREENLAND HK HLDGS HD-,50 0.011 EUR