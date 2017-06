FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.224 EUR

IFUA XFRA LU0097712474 LBBW BALANCE CR75 INH. 0.640 EUR

IFUB XFRA LU0097712045 LBBW BALANCE CR40INH. 0.660 EUR

IFUD XFRA LU0097711666 LBBW BALANCE CR20 INH. 0.590 EUR

TTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.089 EUR

ZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.358 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.653 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.170 EUR

HUP XFRA US4433041005 HUANENG PWR H YC 1 ADR/40 1.505 EUR

GRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.250 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.447 EUR

WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.877 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.116 EUR

YC2 XFRA KYG9843H1074 YIDA CHINA HLDGS DL -,01 0.004 EUR

G7C XFRA KYG4100M1050 GREENTOWN CHINA HD -,10 0.016 EUR

IKP XFRA ID1000062201 PT INDAH KIAT RP 1000 0.002 EUR

OB9 XFRA ID1000060403 PT PABRIK KERTAS RP 1000

CRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.086 EUR

BNT1 XFRA DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG 0.200 EUR

HAW XFRA DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR

GHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1 0.022 EUR

CE3 XFRA CNE1000009W5 CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1 0.005 EUR

XRG XFRA CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 0.005 EUR

7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.018 EUR

HVP XFRA BMG4600H1016 HOPSON DEV. HLDGS HD-,10 0.011 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.023 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.095 EUR

XFRA DE000HSH35U1 HSH NORDBANK MZC 19 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH35V9 HSH NORDBANK MZC 20 12/19 0.000 %

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.895 EUR

BP1 XFRA PLPEKAO00016 BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 2.059 EUR

1PC XFRA CNE100001ZT0 LEGEND HLDGS CORP. H YC 1 0.032 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.091 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR

G80 XFRA BMG2743V1028 DETAI NEW ENERGY GR.HD-05 0.011 EUR