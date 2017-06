Vor allem die Ausfuhren nach China, dem grössten Handelspartner des Landes, zogen deutlich an. Insgesamt konnte die japanischen Exporteure wie Toyota oder Sony ihre Ausfuhren um 14,9 Prozent auf 5,85 Billionen Yen (47 Mrd Euro) steigern, wie die Regierung am Montag in Tokio mitteilte. Damit gewann das Wachstum bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...