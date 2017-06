IRW-PRESS: Kerr Mines Inc: Kerr Mines kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. $ an

TORONTO, 15. Juni 2017 - Kerr Mines Inc. (Kerr oder das Unternehmen) (TSX: KER, OTCQB: KERMF, FRA: 7AZ1) gibt die Pläne des Unternehmens bekannt, eine Privatplatzierung durchzuführen und durch die Ausgabe von etwa 27.777.778 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 $ je Einheit einen Bruttoerlös von 5 Millionen $ zu erwirtschaften (das Angebot). Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung eines Explorationsprogramms im unternehmenseigenen Hauptprojekt Copperstone Mine in Arizona verwenden.

Diese Finanzierung ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung des Projekts Copperstone, sagte Claudio Ciavarella, Chief Executive Officer von Kerr. Nach der erfolgreichen finanziellen Umstrukturierung im letzten Herbst, der Entwässerung und Sanierung der Mine Copperstone Anfang des Jahres und der Zusammenstellung einer erfahrenen Führungsmannschaft nehmen wir nun ein Explorations- und Ressourcenerweiterungsprogramm in Angriff.

Jede Einheit des Angebots wird aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (ein Warrant) bestehen. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,27 $ je Aktie. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Stammaktien an einer Börse an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,40 C$ oder mehr liegen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorziehen, indem es die Inhaber der Warrants über den vorgezogenen Verfall benachrichtigt. In einem solchen Fall werden die Warrants am 30. Tag nach dem Datum der Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen.

Das Angebot endet voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2017. Das Unternehmen könnte das Gesamtangebot in einer oder mehreren Tranchen schließen. Das Angebot wurde von der Toronto Stock Exchange (TSX) bedingt genehmigt, steht aber noch unter Vorbehalt der endgültigungen Genehmigung der TSX.

Bestimmte bezugsberichtigte Personen (die Vermittler) werden eine Barvermittlungsprovision in Höhe von 7 Prozent des Erlöses auf Grundlage des Verkaufs der Einheiten erhalten, welche von den Zeichnern, die dem Unternehmen von solchen Vermittlern zugeführt wurden, erworben wurden.

Die Stammaktien, die in Verbindung mit dem Angebot ausgegeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Über Kerr Mines Inc. Kerr Mines ist ein nordamerikanisches Golderschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich derzeit mit dem Ausbau der vollständig genehmigten ehemaligen Produktionsstätte Copperstone beschäftigt. Copperstone ist ein Projekt mit hochgradigen Goldvorkommen, das sich entlang des Mineralgürtels Walker Lane im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Arizona erstreckt. Das Projekt birgt auf einer Grundfläche von 12.000 Acres enormes Explorationspotenzial. In der Vergangenheit wurden hier bereits über 500.000 Unzen Gold gefördert. Ziel des Unternehmens ist es, Copperstones Potenzial durch die Definition und Erweiterung der bestehenden Ressourcen zu maximieren und die Kennzahlen des Bergbaubetriebs derart zu stärken, dass eine Produktionsentscheidung herbeigeführt werden kann. Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch die derzeitigen Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts für den Produktionsbeginn und die entsprechende Produktionsrate ab Produktionsbeginn zählen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und sind mit einer Reihe von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem auch die Stärke der kanadischen Wirtschaft; der Goldpreis; Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu den tatsächlichen Mineralressourcen; das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit untertägigen Bergbaubetrieben. Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Kerr Mines sind im Detail in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens - wie etwa dem Jahresbericht und der MD&A - beschrieben, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht werden und unter www.sedar.com eingesehen werden können. Die Leser sind dringend angehalten, diese Unterlagen zu konsultieren. Kerr Mines ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen unterscheiden könnten.

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierbehörde oder einer anderen Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40088 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40088&tr=1

