DEUTSCHLAND: - HÖHER - Nach der etwas schwächeren Vorwoche dürfte der Dax am Montag mit leichten Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,26 Prozent höher auf 12 786 Punkte. In der Vorwoche hatte er zwar mit 12 921 Punkten zwischenzeitlich erneut einen Rekordstand erreicht, die Gewinne aber letztlich nicht halten können. Nun geben die absolute Mehrheit des Mitte-Lagers des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl und der freundliche Wochenstart in Asien neuen Schwung.

USA: - AMAZON SCHOCKT HANDEL - Unter dem Eindruck der Amazon-Offerte für die Biosupermarkt-Kette Whole Foods haben am Freitag vor allem die Aktien von Einzelhändlern große Verluste hinnehmen müssen. Der weltgrößte Online-Händler versetzt mit dem geplanten Kauf die gesamte Branche in Aufruhr. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,11 Prozent; der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor hingegen weitere 0,34 Prozent.

ASIEN: - FREUNDLICH - Asiens Börsen haben einen freundlichen Wochenstart erwischt. Japans Exporte waren im Mai dank des schwachen Yen und der guten Verfassung der Weltwirtschaft zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Der Nikkei kletterte daraufhin wieder deutlich über 20 000 Punkte, auch wenn Experten mit einem noch etwas stärkeren Exportwachstum gerechnet hatten. An Chinas Börsen ging es ebenfalls kräftig bergauf. Der Indexanbieter MSCI will laut Börsianern in dieser Woche über die Aufnahme chinesischer Werte in seine weltweiten Indizes entscheiden.

DAX 12.752,73 0,48% XDAX 12.756,82 0,48% EuroSTOXX 50 3.543,88 0,52% Stoxx50 3.192,89 0,57% DJIA 21.384,28 0,11% S&P 500 2.433,15 0,03% NASDAQ 100 5.681,48 -0,34% Nikkei 225 20.062,75 0,60% (6:45 Uhr)

RENTEN: - TRÜBER - Bund-Future habe den im Mai etablierten Aufwärtstrend zeitweilig durchbrochen und auch die technischen Indikatoren trübten sich ein, schrieben die Experten der Helaba am Montagmorgen. Sie erwarten den Bund-Future in einer Handelsspanne von 164,00 bis 165,10.

Bund-Future 164,73 0,10%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,12 EUR - Der Euro hat sich bis zum Montagmorgen stabil gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1194 Dollar und damit so viel wie im Wall-Street-Handel zum Ende der Vorwoche, als sich der Euro etwas erholt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1167 (Donnerstag: 1,1166) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1194 -0,03% USD/Yen 110,94 0,06% Euro/Yen 124,19 0,04%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Ein erneuter Anstieg der Bohrlöcher in den USA habe die Preise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,21 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 16 Cent auf 44,58 Dollar.

