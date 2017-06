Anleger sind in dieser Börsenwoche hauptsächlich auf Impulse von Konjunkturseite angewiesen. Von Unternehmen sind bislang kaum kursbewegende Nachrichten zu erwarten. Was aber nicht heißt, das es langweilig wird.

Nach dem klaren Sieg von Präsidenten Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen in Frankreich dürfte sich die gute Stimmung an den Börsen zu Wochenbeginn fortsetzen. Händler und Broker erwarten, dass der Dax am Montag höher startet. Bereits am Freitag hatte der Leitindex 0,5 Prozent auf 12.752,73 Punkte gewonnen. Macrons Partei La Republique en Marche erzielte bei den Wahlen am Sonntag die absolute Mehrheit und sicherte sich damit ein starkes Mandat für ihre Reformpläne.

Einen genauen Blick dürften Anleger aber nach Großbritannien werfen, denn dort beginnen die Austrittsverhandlungen des Landes mit der Europäischen Union (EU). Dafür kommen der zuständige Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier am Vormittag (11.00 Uhr) in Brüssel zusammen. Die britische Währung Pfund Sterling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...