Mehrheit der S&P 500-Aktien über dem 50-day moving average >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Tomorrow Focus und ProSiebenSat1 vs.... » Barrick Gold mit wichtigen Neuigkeiten... StockTwits 71% of all stocks in the S&P 500 are ABOVE their 50-day moving average. Here's the chart https://stocktwits.com/jackdamn/message/86261690?utm_... $SPY $VOO $VIX >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Buffett bringt es auf den Punkt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » (Peer Group Watch Runplugged Running... » Paion und Bayer vs. Medigene und... Der Aktionär Der klassische Grundsatz des sogenannten Value-Investings vom Großmeister selbst auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...