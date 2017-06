NEUES ALBUM EXKLUSIV FÜR TIDAL-MITGLIEDER



New York (ots/PRNewswire) - TIDAL (http://tidal.com/us) freut sich sehr, das neue Album 4:44 von JAY-Z exklusiv allen Mitgliedern von TIDAL zu präsentieren.



Wer: JAY-Z



Was: Neues Album - 4:44



Wann: 30. Juni 2017 um 24:00 Uhr ET



Wie: Neue TIDAL-Mitglieder gehen auf TIDAL.com/try-now



Wo: TIDAL-Mitglieder gehen auf TIDAL.com



