DZ BANK - DAX: Fortgesetzte Pattsituation

Die Etablierung eines neuen Allzeithochs um 12.920 Punkte am vergangenen Mittwoch markierte wieder keine Initialzündung für den Übergang zu einem neuen positiven Trendimpuls innerhalb des dynamisch intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Bereits zu Beginn des Monats hatten Gewinnmitnahmen den Index in einer ähnlichen Situation belastet. Damit dokumentiert sich unverändert eine Pattsituation zwischen den "Bullen" und "Bären" am Markt, die nach einer Auflösung trachtet.

