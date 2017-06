Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/19.06.2017/08:00) - Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien beschleunigt sein Rechenzentrum mit PlatinStor® Speichersystemen & Quanton® Servern von NOVARION um ein Vielfaches. Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien ist durch die Empfehlung des Schwesterinstituts WIFI Niederösterreich in St. Pölten und des Wiener IT-Unternehmens Advanced Communication Concepts, Inh. Mag. (FH) Gernot Wagner, zum überzeugten Anwender des österreichischen Server- und Storage-Herstellers NOVARION aus Wien geworden. Nachdem Herrn Mag. Christian Schwarzböck, IT-Leiter des Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien, NOVARION Quanton® Server und NOVARION PlatinStor® Lösungen präsentiert wurden, war er aufgrund des einfachen Managements und der hohen Performance von NOVARION-Lösungen so überzeugt, dass ein IT-Infrastrukturwechsel des Wirtschaftsförderungsinstitut bei Auslaufen des Wartungsvertrages eines japanischen Herstellers auf NOVARION durchgeführt wurde. NOVARION-Lösungen am WIFI Wien Auf Grund des Einsatzes modernster RISC-Technologie (Storage Hypervisor im Storage Controller integriert; GRID-System, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen durch virtuelle Organisationen; etc.) zeichnen sich NOVARION PlatinStor® Systeme durch wesentlich bessere Performance (in Abhängigkeit von Anwendungsfall und Betriebsmodus auch deutlich mehr) im Vergleich zu Konkurrenzprodukten aus dem amerikanischen und asiatischen Raum aus. Darüber hinaus wird durch NOVARION der überwiegende Teil der Wertschöpfung in Österreich lukriert und somit werden zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen. Die in Wien Währing am WIFI Wien eingesetzte umfangreiche NOVARION IT-Systemlandschaft besteht aus dem Enterprise Storage-System PlatinStor® EX sowie den Quanton® Rack-Servern. Datensicherheit, einfaches Management, Skalierbarkeit "Datensicherheit sowie einfaches Management und Erweiterbarkeit stehen für uns im Vordergrund. Mit der NOVARION-Lösung können wir diese Forderungen als erfüllt ansehen. Des Weiteren ist die Notwendigkeit in Wien einen kompetenten Ansprechpartner für technische Fragen und Beratung zu haben, gegeben", berichtet Mag. Mag. Christian Schwarzböck, IT-Leiter des Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien. Übergreifendes Vertrauen von Partnerhändlern zu Endkunden Partnerschaft steht bei NOVARION im Mittelpunkt und die damit verbundene umfangreiche Qualitätssicherung in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort schätzen auch die europäischen Kunden sowie unser Partnerhändler Mag. Gernot Wagner mit seinem in Wien gegründeten Unternehmen Advanced Communication Concepts. Schließlich war er es, der Herrn Schwarzböck als verantwortlichen IT-Leiter des WIFI Wien und NOVARION zusammengeführt hat. Vor allem das Service und die High-End-Qualität der NOVARION-Systeme haben Vertrauen aufgebaut und zur erfolgreichen Zusammenarbeit geführt. Dabei ist wesentlich, dass sowohl die Entwicklung als auch die Betreuung von IT-Systemlandschaften wieder in Europa stattfinden. Die bestehenden sehr guten Beziehungen zwischen NOVARION als Hersteller und den Anwendern macht diesen hohen Anspruch möglich. NOVARION & Quantentechnologie NOVARION treibt die die Digitalisierung & Industrie 4.0 voran. Dabei entwickelt NOVARION bereits heute die Technologien von morgen, wie eigene Quantenprozessoren und Quantenkryptographie. Diese für den zukünftigen Wirtschaftsstandort enorm wichtigen Entwicklungen werden auch von der Wirtschaftskammer Österreich unterstützt. Dazu der WKO-Präsident Dr. Christoph Leitl in seiner E-Mail: "Sehr geehrter Herr Gesek, ich möchte Sie ermutigen, als Fachmann Ihre Aufklärungsarbeit und Ihr unternehmerisches Engagement fortzusetzen. Die heimischen Unternehmen zeigen mit ihren Investitionen täglich, dass sie leistungsfähige und verlässliche Technologien für ihre Geschäftstätigkeit nutzen können. Ich bin überzeugt, dass dies bei entsprechender Verfügbarkeit auch bei Quantentechnologien der Fall sein wird." # 68036/bl/ks WIFI Wien Das WIFI ist eine Serviceeinrichtung der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben den Auftrag, die in der Wirtschaft Tätigen zu unterstützen, damit sie den Aufgaben von heute und den Herausforderungen von morgen besser begegnen können. Unsere Ziele sind eine Verbesserung der fachlichen und unternehmerischen Qualifikationen sowie Hilfestellung bei unternehmensspezifischen Fragen. Dabei orientieren wir uns an den aktuellen Erfordernissen der Wirtschaft und den Bedürfnissen unserer Kammermitglieder. Wir verstehen darunter: * Entwicklung von Menschen und Unternehmen durch Qualifizierung * Unterstützung aller Faktoren eines marktwirtschaftlichen Klimas * Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit Wiener Unternehmen * Hilfe zur Bewältigung des Strukturwandels Advanced Communication Concepts, Inh. Mag. (FH) Gernot Wagner "Bereits seit Anfang der 1990er Jahre betreue ich die IT-Infrastruktur des WIFI Wien mit stabilen Lösungen, die sich gerne auch außerhalb der ausgetrampelten Pfade bewegen. Als jahrelanger Berater und Trainer für verschiedenste Netzwerk- und Infrastrukturbereiche bin ich unermüdlich auf der Suche nach innovativen und verlässlichen Partnern. Der österreichische Server- und Storage- Hersteller NOVARION ist hier zum sehr geschätzten Geschäftspartner geworden. Besonders gefällt mir, dass darüber hinaus Innovation, verbunden mit individuellem Einfühlungsvermögen für Anforderungen in der IT-Welt sehr groß geschrieben werden. Das WIFI Wien und ich sind daher seit Jahren mit der Zusammenarbeit höchst zufrieden und freuen uns schon auf die weitere Kooperation", sagt Mag. Gernot Wagner, Geschäftsführer und Inhaber von Advanced Communications Concepts. NOVARION Systems NOVARION entwickelt und produziert High-Tech Computer Systeme für Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen. Dabei schlägt NOVARION in einzigartiger Weise die Brücke zwischen Wissenschaft und Technologie mit dem Ergebnis unerreicht leistungsfähiger sowie kosteneffizienter Rechenzentrumslösungen, bis hin zur Quantenkryptographie. NOVARION hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt mehrere Niederlassungen in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: http://novarion.systems http://machines.live

