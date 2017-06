FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von SLM Solutions sind am Montag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,2 Prozent geklettert. In der Spitze kosteten die Papiere des 3D-Drucker-Herstellers mit rund 39 Euro sogar 2,3 Prozent mehr als zum Xetra-Schluss am Freitag.

Das Unternehmen meldete eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit der italienischen BeamIT - einem Auftragsfertiger der Automobilindustrie, Biomedizintechnik, Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Auftragsvolumen schätzt Commerzbank-Analyst Adrian Pehl auf insgesamt 13 Millionen Euro über drei Jahre. Es sei damit das höchste, das SLM bislang erzielt habe.

Die Nachricht sei eindeutig positiv, auch wenn sie erneut die Konzentration der Nachfrage auf Maschinen im mittelpreisigen Segment verdeutliche, so Pehl weiter. Die SLM-Aktie bleibe bestimmt von der Hoffnung der Anleger auf einen Unternehmensverkauf zu einem ordentlichen Preis. Mit 17 Prozent Kursplus läuft die Aktie dem starken TecDax im bisherigen Jahresverlauf hinterher./ag/das

