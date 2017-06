FRAMINGHAM, Massachusetts, USA --(Marketwired - 19. Juni 2017) - Virgin Pulse, einer der führenden Anbieter von technischen Lösungen zur Förderung des Mitarbeiterengagements und -wohlbefindens, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Platinum-Sponsor bei der jährlichen SuccessConnect®-Konferenz von SAP SuccessFactors sein wird, die diese Woche im ExCel in London stattfinden wird. SuccessConnect ist eine der führenden Veranstaltungen für Personaler. Dort treffen sich Führungspersönlichkeiten, Innovatoren und Beeinflusser, um die neuesten Technologien, Strategien und Best Practices im Bereich Human Capital Management (HCM) im digitalen Zeitalter zu besprechen.

Auf der SuccessConnect werden Dutzende Koryphäen der Branche im Rahmen von Keynote-Reden und interaktiven Sitzungen einflussreiche Trends und Einsichten präsentieren. Chris Boyce, CEO von Virgin Pulse, wird im Rahmen seiner Präsentation "Experience Success" die Bedeutung des Mitarbeiterwohlbefindens aufzeigen. Bei diesem Event werden Führungskräfte von SAP SuccessFactors, Kunden und Partner, unter anderem auch Virgin Pulse, sowie Branchenanalysten und Vordenker zusammenkommen. Zu den Gesprächsthemen zählen die wichtigsten Trends im Personalwesen, neue Strategien beim Personalmanagement und wie moderne cloudbasierte Lösungen dazu beitragen können, mitarbeiterzentrierte Unternehmen aufzubauen.

Als Mitglied des SAP® PartnerEdge®-Programms arbeitet Virgin Pulse mit SAP zusammen und wird seine Software mit SAP SuccessFactors®-Lösungen integrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Mitarbeitern ein nahtloses Erlebnis zu bieten und damit die Geschäftsaktivitäten zu beschleunigen. Virgin Pulse kombiniert seine Erfahrung, Technologie und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Verhaltensänderung der Mitarbeiter in großem Maßstab mit den führenden SAP SuccessFactors HCM-Lösungen, um dazu beizutragen, dass die Mitarbeiter glücklicher, gesünder und erfolgreicher werden und jeden Tag ihr Bestes geben können.

Die Produkt-Keynote und Demos auf der SuccessConnect London werden die leistungsfähigen Möglichkeiten aufzeigen, die die Virgin Pulse-Plattform bietet, einschließlich des Single Sign-on (SSO) mit den SAP SuccessFactors-Lösungen im Rahmen des SAP PartnerEdge-Programms. Virgin Pulse wird an seinem Unternehmensstand (Nr. 3) Deep-Dive-Demos anbieten, über die die Besucher die Plattform mit all ihren Möglichkeiten selbst ansehen und erleben können. Virgin Pulse wird wichtige Funktionen vorführen wie zum Beispiel personalisierte Tageskarten, das Tracking gesunder Gewohnheiten und spielerische Challenges mit Bestenlisten. All diese Dinge sind so konzipiert, um die Mitarbeiter bei der Erreichung und Beibehaltung ihrer Ziele in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen.

"Ich freue mich über die Teilnahme von Virgin Pulse am SuccessConnect-Event sowie am SAP PartnerEdge-Programm", sagte Chris Boyce, CEO von Virgin Pulse. "Unsere Partnerschaft mit SAP bringt uns näher zu unserem langfristigen Ziel, das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir es für Unternehmen einfacher machen, ihren Mitarbeitern ein skalierbares Programm zur Förderung der Gesundheit, der Unternehmenskultur und schließlich der Business Performance zu bieten. Zeitlich passt das besonders gut, weil es mit unserem neunten jährlichen Employee Wellbeing Month zusammenfällt, bei dem es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, jeden Tag ihr Bestes zu geben."

Sir Richard Branson, ein entschiedener Verfechter der Förderung des Mitarbeiterwohlbefindens ,wird die abschließende Keynote-Rede am 14. Juni halten. Virgin Pulse gehört zur Virgin Group von Branson und wurde nach dem Motto gegründet: "Wenn sich die Arbeitgeber um ihre Arbeitnehmer kümmern, dann werden sich die Arbeitnehmer für ihre Arbeitgeber einsetzen."

"Wir freuen uns, Virgin Pulse im Rahmen unserer Produkt-Keynote als Lösungsanbieter für unsere Initiative zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens vorstellen zu dürfen", sagte Yvette Cameron, Senior Vice President of Strategy and Corporate Development bei SAP SuccessFactors. "SAP SuccessFactors erkennt die große Bedeutung einer nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter. Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Plattformen zusammenbringen können, um den Mitarbeitern ein personalisiertes Erlebnis bieten zu können. Damit fördern wir nicht nur das Wohlbefinden des einzelnen Mitarbeiters, sondern auch das des gesamten Unternehmens." Dem fügte sie hinzu, dass jeden Tag etwa eine Million Arbeitnehmer wegen Stress nicht zur Arbeit erscheinen, was einen jährlichen Verlust von 150 bis 300 Milliarden US-Dollar für die Arbeitgeber in den USA bedeutet. (Quelle: Ashley Stahl, Forbes Online, März 2016)

SuccessConnect 2017 ist die führende globale Veranstaltung zum Networking, um mehr über innovative Technologien, Trends und Vordernkermeinungen im Bereich Human Resources zu erfahren und um Best Practices über digitale Transformation auszutauschen. HCM-Lösungen und Kunden von SAP SuccessFactors werden aufzeigen, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter zur Priorität machen können und sie dabei unterstützen, erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen zur SuccessConnect 2017 finden Sie auf der folgenden Website, auf der Sie sich auch anmelden können:

http://www.sapsuccessconnect.com/en_us/london.html

Über Virgin Pulse

Virgin Pulse, ein führender Anbieter von technischen Lösungen zur Förderung des Mitarbeiterengagements und -wohlbefindens und Teil von Sir Richard Bransons Virgin Group, hilft Arbeitgebern dabei, eine Belegschaft zu schaffen, die glücklicher, gesünder und letztendlich produktiver ist. Die moderne Mobile-First-Plattform bietet ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis, das die Nutzer mittels Gamification dazu bewegt, Gewohnheiten zu entwickeln, die zu sinnvollen und messbaren Veränderungen bei Individuen und den Unternehmen, in denen sie tätig sind, führen. Virgin Pulse trägt dazu bei, Leben und Unternehmen rund um die Welt nachhaltig zu verändern, indem es Angestellten dabei hilft, sich bei der Arbeit und in sämtlichen Aspekten des Lebens zum Besseren zu entwickeln. Mehr als 2.200 globale Unternehmen, darunter etliche aus den Fortune 500 und Best Places to Work (Beste Arbeitgeber) haben sich für die Lösungen von Virgin Pulse entschieden, um ihre Belegschaften zu motivieren und ihre Unternehmensleistung zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.virginpulse.com.

SAP, SuccessConnect, SuccessFactors, PartnerEdge und andere SAP-Produkte und Dienste, die hierin erwähnt werden, sowie ihre jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder einer SAP-Tochtergesellschaft) in Deutschland und in anderen Ländern. Weitere Informationen zu den Marken und Mitteilungen finden Sie auf http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Alle anderen hierin erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

