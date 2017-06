DAX - Neues Allzeithoch zum Wochenauftakt? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /Seitwärts Rückblick: Der DAX stieg am Freitag wie erwartet zunächst an die Hürde bei 12.745 Punkten an und konnte diese nach einer mehrstündigen Seitwärtsphase auch überwinden. In der Folge kam es zu einem weiteren Anstieg, der allerdings erst in der Nachbörse einsetzte und den Index bis an die Hürde bei 12.784 Punkten antrieb. Die Marke wird im frühen Handel ebenfalls überschritten und damit die Barriere bei 12.845 Punkten ins Visier genommen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr): Kann sich der Index auch zur Eröffnung klar über 12.800 Punkten behaupten, stünde einem Angriff auf die 12.845 Punkte-Marke...

