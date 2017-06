Invest Global, Buy Local. So lautet ein neuer Claim der Wiener Börse. Und manchmal haben Medienmacher Glück: Die auf Auslandsaktien spezialisierte Baader Bank bringt just zum Launch von goboersewien 130 US-Grössen nach Wien. Bankchef Nico Baader sagt im Interview mit Christian Drastil warum. Am 22. Mai, kurz nachdem wir für dieses Heft goboersewien als Hashtag zwar noch nicht geoutet, aber intern beschlossen haben, veröffentlicht die Wiener Börse, dass die Baader Bank das Market Making für 130 US-Aktien an der Wiener Börse übernimmt. Das war mir neu und es war auch neu. Schön, dass wir uns so rasch treffen konnten und heute (Anm.: 31.5.) wurde aus dem Soft Start ein Hard Start ... Nico Baader: Ja, wie ich höre, wird das heute...

