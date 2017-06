Amazon Herausgeber können PubMatic als Monetarisierungspartner ergänzen

PubMatic, das Unternehmen für Automatisierungslösungen für eine offene Digitalmedienindustrie, gab heute ein Abkommen mit Amazon Publisher Services bekannt, um die Nachfrage über die Umsatzmanagementplattform SEVEN von PubMatic zu erweitern. Dieses Abkommen stellt den nächsten Schritt der Bemühungen von PubMatic dar, mit denen sichergestellt werden soll, dass Herausgeber die Kontrolle über ihre Werbeentscheidungen behalten. Damit haben Verlage die Wahl entweder die robuste OpenWrap-Titel-Angebotslösung von PubMatic zu implementieren oder das Unternehmen als einen Monetarisierungspartner über die cloud-basierte Angebotslösung von Amazon, Transparent Ad Marketplace, zu ergänzen.

"Wir freuen uns über die Integration mit Transparent Ad Marketplace", erklärte Evan Simeone, Senior Vice President of Product Management bei PubMatic. "Wir betrachten das Angebot von Amazon als deutliches Zeichen dafür, dass sie sich genauso dafür einsetzen, Verlagen die modernste Monetarisierungstechnologie zu bieten, wie wir bei PubMatic."

PubMatic setzt sich für die Förderung und den Support von Transparenz und Fairness im digitalen Werbe-Ökosystem ein, was durch die stetige Erweiterung der Titelangebotslösungen für Herausgeber zum Ausdruck kommt. Die Beziehung zwischen PubMatic und Amazon Publisher Services festigt den Weg in die Zukunft für Herausgeber, die die Kontrolle über Werbeentscheidungen behalten und die Nachfrage für jeden Aufruf optimieren wollen. Um mehr zu erfahren, wie PubMatic sich für die Verwirklichung eines wirklich offenen Werbe-Tech-Ökosystems einsetzt oder mehr über das ganze Angebot an Werbeentscheidungs-Tools herauszufinden, besuchen Sie www.pubmatic.com.

Über PubMatic

PubMatic ist das Unternehmen für Automatisierungslösungen für eine offene digitale Medienbranche. Die führende Omnichannel-Plattform für die Umsatzautomatisierung für Herausgeber mit dem unternehmensstarken programmgesteuerten Tool für Medieneinkäufer ermöglicht es Werbekunden, dank PubMatics Ansatz, dem Herausgeber ersten Zugriff zu ermöglichen, um auf Premium-Inventar zuzugreifen. PubMatic verarbeitet pro Monat fast eine Billion Anzeigenaufrufe. Das Unternehmen hat eine internationale Infrastruktur geschaffen, über die sinnvolle Verbindungen zwischen Verbrauchern, Inhalten und Marken geknüpft werden können. Seit 2006 hat PubMatics Fokus auf Innovationen von Daten und Technologien das Wachstum der programmatischen Branche insgesamt gefördert. PubMatic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City in den USA und verfügt weltweit über elf Niederlassungen und sechs Datenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Handelsmarke von PubMatic, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

