FMW-Redaktion

Nachdem der Hexensabbat hinter uns liegt, werden nun die Chips neu verteilt, die Dickfische positionieren sich neu. Während im 2.Quartal die großen Player weitgehend auf sinkende Volatilitäten gewettet hatten und damit durchaus richtig lagen, ist jetzt die Frage, ob man es für notwendig erachtet, sich für dieses Quartal abzusichern. Jedenfalls werden durch diese Neupositionierungen neue Kräfte frei gesetzt, die Wahrscheinlichkeit für größere Schwankungsbreiten nimmt zu.

Zum Wochenstart herrscht erst einmal Optimismus nach dem deutlichen Macron-Sieg, aber wie nachhaltig ist das? Im Grunde war die absolute Mehrheit für die Partei Macrons schon vorher klar, so furchtbar überraschend kommt das also nicht. Gleichwohl sind die Märkte jetzt erst einmal wieder im risk-on-Modus, in Asien fast überall grüne Vorzeichen:

Shanghai Composite +0,48% CSI300 +0,72% ChiNext +0,34% Nikkei +0,61%

Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte einmal mehr

