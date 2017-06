Durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen soll Heidelberg nach dem erfolgreichen nachhaltigen Turnaround in die Gewinnzone nun bis zum Jahr 2022 auch ein kontinuierliches Wachstum auf einen Konzernumsatz von rund 3 Mrd. € erzielen. Dabei soll die Profitabilität nochmals deutlich auf ein EBITDA von 250 bis 300 Mio. € und einen Nachsteuergewinn von mehr als 100 Mio. € verbessert werden. Im Geschäftsjahr 2016/17 lag der Umsatz bei knapp über 2,5 Mrd. €, das EBITDA bei 179 Mio. € und das Ergebnis nach Steuern bei 36 Mio. €.

"Heidelberg wird in den nächsten fünf Jahren wieder der wachstumsstarke und profitable Leuchtturm unserer Branche werden", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. "Wir haben die Erfolgsfaktoren hierfür definiert und bereits die ersten Maßnahmen eingeleitet. Damit beginnt für Heidelberg eine neue Wachstumsära."

Profitables Wachstum

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist Heidelberg mit einem straffen Restrukturierungsprogramm und einem Portfolioumbau der nachhaltige Turnaround in die Gewinnzone gelungen. Das EBITDA wurde gegenüber 2012 bei leicht rückläufigen Umsatz auf 179 Mio. € verdoppelt. nach Steuern weist der Konzern - nach einem massiven Verlust von 230 Mio. € vor fünf Jahren - 2017 einen Gewinn von 36 Mio. € aus. Das nun avisierte profitable Wachstum bis 2022 wird durch folgende strategische Kernthemen angeschoben:

Erstens: Technologische Führerschaft basiert auf ständigen Innovationen im Sinne des Kundennutzens, um durch höchste Effizienz aller Prozesse in Druckereibetrieben die Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. Heidelberg strebt dabei die Vorreiterrolle beim Thema Digitalisierung (Simply Smart/Smart Print Shop) mit seinem Push to stop-Konzept und beim industriellen Digitaldruck für den Verpackungsmarkt mit den Produktreihen "Labelfire" und "Primefire" an. Hierdurch soll der Marktanteil im Digitaldruck von derzeit unter 5 Prozent auf bis zu 10 Prozent verdoppelt und ein zusätzliches Umsatzpotenzial von rund 200 Mio. € bis 2022 generiert werden.

Zweitens: Digitale Transformation umfasst die Digitalisierung und Integration der bislang eher getrennten Themenkomplexe Equipment, Software, Service und Consumables beim Kunden mit einer einfachen, transparenten Preisgestaltung aller Leistungen. Damit wird der gesamte Arbeitsprozess beim Kunden aus einer Hand, über eine e-commerce-Vertriebsplattform adressiert. Dies reduziert die Komplexität und die Kosten der Kunden bei gleichzeitig gesteigerter Produktivität. Hierdurch soll in den kommenden fünf Jahren der Marktanteil Heidelbergs bei Consumables von heute 5 Prozent auf knapp 10 Prozent zulegen und ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 250 Mio. € gehoben werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Übernahme des Europageschäfts mit Lacken und Druckchemikalien von Fujifilm in der Region EMEA zum 1. Juli 2017 mit einem Umsatzvolumen von rund 25 Mio. € zu sehen. Mit ...

