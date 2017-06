P.E. Labellers hält seit über 40 Jahren die Technologieführerschaft in automatisierten Rundlauf- und Linearetikettiermaschinen für hohe Anlagengeschwindigkeiten. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an innovativen Etikettierern und Lösungen für verpackte Konsum- und Industriegüter. Die Maschinen werden an über 10 Standorten weltweit gefertigt, sind völlig modular aufgebaut und umfassen Selbstklebe-, Heiß- und Kaltleim-, Rollfed- und Sleeve-Etikettierverfahren. Die konsequente Modularität und ein einheitliches Maschinengehäuse erleichtern die Installation und den flexiblen Wechsel unterschiedlicher Etikettiersysteme je nach Bedarf und Produktionsumfeld. Die innovative Adhesleeve-Technologie von P.E. Labellers für den Einsatz vorgeleimter Folien genießt im gesamten Markt eine hohe Reputation für ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit, ihr hygienische Design und ihre allgemeine Umweltverträglichkeit bei reduzierten Betriebskosten und Stillstandzeiten. Weltweit sind mehr als 10.000 Rundlauf- und Linearetikettierer von P.E. Labellers installiert.

"Wir freuen uns, Bruno Negri, den Gründer von P.E. Labellers, und sein globales Team bei Pro Mach zu begrüßen", sagt Mark Anderson, Präsident und CEO von Pro Mach. "Mit diesem Zuwachs verfügen wir jetzt über ...

