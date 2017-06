Beim Verbrauchertag nehmen Merkel und Schulz den Verbraucherschutz in den Blick - für beide eine Herausforderung. Denn laut einer Umfrage fühlen sich viele Bürger bei dem Thema von der Politik im Stich gelassen.

Die Wahlkämpfer haben die Verbraucher entdeckt. Drei Monate vor der Bundestagswahl will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vormittag beim Deutschen Verbrauchertag in Berlin ihre verbraucherpolitischen Vorstellungen skizzieren, wenige Stunden später folgt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Auch er will eigene Akzente zu setzen und erklären, was Verbraucher von ihm erwarten können, sollte er in die Regierungsverantwortung kommen. In Wahlkampfzeiten kommt es auf jede Stimme an.

Doch die Skepsis gegenüber der Politik ist groß und kommt nicht von ungefähr, wie etwa der VW-Skandal um Abgasmanipulationen bei Dieselmotoren eindrucksvoll zeigt. Über zwei Millionen Autobesitzer sind in Deutschland betroffen. Im Gegensatz zu Kunden in den USA gab es aber für sie bisher keine Entschädigung. Unterm Strich hat der Autobauer in der Affäre keine gute Figur gemacht, und auch die Politik hat es nach Meinung von Verbraucherschützern nicht vermocht, dem Konzern Grenzen aufzuzeigen und verbraucherfreundliche Lösungen abzuringen.

Der Fall VW wirft insofern ein Schlaglicht auf die Frage, inwieweit die Politik in der Lage ist, für einen gerechten Interessenausgleich zwischen der Wirtschaft auf der einen und den Bürgern auf der anderen Seite zu sorgen. Eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) kommt zu ernüchternden Ergebnissen.

72 Prozent aller 1.002 Befragten ab 18 Jahre glauben demnach, dass die Politik vor allem die Belange von Unternehmen berücksichtigt. Nur 39 Prozent der Befragten vertreten hingegen die Meinung, dass Verbraucherschutz sehr starke oder starke Berücksichtigung bei der Politik findet.

Aus Sicht von Klaus Müller, Vorstand des VZBV, sollte der Befund "politische Entscheider wachrütteln". Verbraucherschutz, betont er, müsse einen "zentralen Platz im politischen Prozess" haben. "Verbraucherschutz darf nicht nur nach politischen Skandalen auf die politische Agenda rutschen." Die Mehrheit der Bürger (63 Prozent) glaubt indes, dass Verbraucherschutz nur punktuell bei aktuellen ...

