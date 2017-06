65,5 Millionen - so viele Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks weltweit auf der Flucht. Seit 1997 hat sich die Flüchtlingszahl damit praktisch verdoppelt. Die meisten Vertriebenen kommen aus Syrien.

Neues Rekordzahl an Flüchtlingen und im eigenen Land Vertriebenen weltweit: Vor Krieg, Gewalt und Verfolgung waren im vergangenen Jahr 65,5 Millionen Menschen auf der Flucht, 300.000 mehr als im Jahr davor. Jeder fünfte stammte aus Syrien. Jede einzelne Minute des Jahres mussten irgendwo auf der Welt 20 Menschen fliehen, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Montag in Genf. Jeder 113. Mensch auf der Welt ist ein Flüchtling. Seit 1997 hat sich die Flüchtlingszahl damit praktisch verdoppelt.

Darunter waren 22,5 Millionen Menschen, die in andere Länder flüchteten ...

