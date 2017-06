Experten erwarten, dass Boeing innerhalb der kommenden zwei Jahre Pläne für ein komplett neues Flugzeug vorstellen wird. Damit wollen die US-Amerikaner die Lücke zwischen Kurzstrecken- und Großraumjet schließen.

Seit Jahren bekämpfen sich die beiden Flugzeug-Riesen Boeing und Airbus in der zivilen Luftfahrt auf zwei Gebieten: den Kurz- und Mittelstreckenjets sowie den Großraum-Flugzeugen für die Langstrecke. Bald könnte ein dritter Markt dazukommen, genannt "Middle of the market" (kurz MoM). Gemeint ist ein Flugzeug-Muster für 225 bis 260 Sitze, das auch für Langstrecken geeignet ist.+

Neu ist das MoM-Segment nicht. Boeing hatte bis 2004 die 757 im Angebot, mit gut 1.000 gebauten Exemplaren eine durchaus erfolgreiche Maschine. Doch seitdem gibt für das Mittelstreckensegment kein spezielles Flugzeug. Zwar vermarktet Airbus seine A321neo, als LR-Version ausgestattet mit zusätzlichen Tanks, als MoM-Gerät. Rund 240 Passagiere kann das Flugzeug in einer reinen Economy-Bestuhlung fassen und 7.400 Kilometer weit fliegen. Doch die 757 schaffte in der größten Version sogar bis zu 295 Passagiere.

Auch deshalb glauben die Experten bei Boeing, dass es durchaus Platz im Markt ...

