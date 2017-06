TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exportwirtschaft gewinnt dank des schwachen Yen und einer guten Verfassung der Weltwirtschaft weiter an Fahrt. Im Mai konnten Exporteure wie Toyota oder Sony ihre Ausfuhren im Jahresvergleich um 14,9 Prozent steigern, wie die Regierung am Montag in Tokio mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit Anfang 2015 und der sechste Zuwachs in Folge. Volkswirte hatten allerdings einen noch stärken Anstieg um 16,0 Prozent erwartet.

Das Wachstum der Ausfuhren gewann wieder an Schwung, nachdem das Plus im April nur 7,5 Prozent betragen hatte. Vor allem die Exporte nach China, dem größten Handelspartner des Landes, legten im Mai deutlich zu. Hier meldete die Regierung einen Zuwachs um 23,9 Prozent, nachdem das Plus im April bei 14,8 Prozent gelegen hatte. Starke Zuwächse gab es auch bei den japanischen Ausfuhren in die USA und in die EU.

Bei den Importen meldete die Regierung in Tokio für Mai einen Anstieg im Jahresvergleich um 17,8 Prozent, nach 15,2 Prozent im Monat zuvor. Wegen der starken Importe fiel der Überschuss in der Handelsbilanz der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im Mai schwächer als erwartet aus. Der Überschuss lag bereinigt bei 133,8 Milliarden Yen (etwa 1,07 Milliarden Euro). Volkswirte hatten 345,5 Milliarden Yen erwartet.

In Tokio reagierte die Börse mit steigenden Kursen auf die Handelsdaten. Der Nikkei kletterte nach der Veröffentlichung deutlich über 20 000 Punkte. An Chinas Börsen ging es ebenfalls bergauf./jkr/bgf/das

AXC0065 2017-06-19/09:20