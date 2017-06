Chur - Inventx AG stärkt ihre Beratungskompetenz mit einem ausgewiesenen Bank- und Consultingprofi und schafft gleichzeitig die Stelle eines Chief Digital Officers. Pascal Wild übernimmt per 1. Juli 2017 die Funktion des Head Professional Services; Peter Schnürer fokussiert auf den Ausbau der Digitalisierungs-kompetenz der Inventx nach innen und aussen.

Pascal Wild übernimmt bei der Bankeninformatikspezialistin die Verantwortung für den Geschäftsbereich Professional Services. Der studierte Wirtschaftsinformatiker leitete vor seinem Wechsel zu Inventx das Competence Center «Digital Banking Transformation» bei Deloitte und hat in verschiedenen Projekten Finanzdienstleister bei deren Transformation beraten und neue Betriebsmodelle für Banken entwickelt. Begonnen hatte er seine berufliche Karriere als Management Consultant und Projektmanager im Bereich Front-to-Back-Digitalisierung bei IBM. Eine weitere Station war die InCore Bank in der Funktion als Head of «Change the Bank». Über seinen gesamten Berufsweg hat sich Pascal Wild auf Portfolio- und Performance-Analysen ...

