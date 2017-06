Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte am Freitagmorgen bei 1,1150/1,1135 und bildete am Morgen zunächst sein TT aus, so die Experten von "day-trading-live.de". Von hier aus sei es in kleineren Impulsen zunächst an die 1,1180/85 gegangen. Hier sei es zunächst nicht weiter gegangen und der EUR habe leicht zurückgesetzt, um am Nachmittag dann einen neuen, erfolgreichen Versuch zu unternehmen, die 1,1200 zu erreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...