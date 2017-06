Brüssel - Die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Abkommen nach Artikel 50 beginnen am 19. Juni, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie biite dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Darauf haben sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier und David Davis, Minister für den Austritt aus der Europäischen Union, am Donnerstag geeinigt.

