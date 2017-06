SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Klassenbeste aller Online-Apotheken.

SHOP APOTHEKE EUROPE - Klassenbeste aller Online-Apotheken. Arzneimittelhersteller loben hervorragende Gesamtleistung

Köln/Venlo, 19. Juni 2017. Zum fünften Mal in Folge landet SHOP APOTHEKE auf dem ersten Platz unter den 20 größeren Versandapotheken in Deutschland. Das ergibt die diesjährige Apothekenmarktstudie des Beratungsunternehmens Sempora. Insgesamt 39 herstellende Pharmafirmen wurden danach gefragt, wie sie die Gesamtleistung von Deutschlands Online-Apotheken bewerten.

Mit der Bestnote 1,7 liegt SHOP APOTHEKE demnach weit über dem Durchschnitt von 2,8. Die reibungslose Kooperation zwischen SHOP APOTHEKE und den Herstellern sowie die dynamische Umsatzentwicklung der Online-Apotheke überzeugen die Befragten auf ganzer Linie.

"Die exzellente Bewertung seitens der Industrie freut uns sehr, da es unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg widerspiegelt. Dieser Vertrauensvorsprung ermöglicht uns eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern", "sagt Stephan Weber, Vorstand Marketing & Sales von SHOP APOTHEKE, die seit Jahren Vorreiter in der Entwicklung neuer digitaler Lösungen ist - ein entscheidender Grund für die hohe Akzeptanz im Online-Apothekenmarkt.

Die Bedeutung des Versandhandels in der Arzneimittelversorgung werde weiter steigen, darin seien sich die Akteure in der Industrie und die deutliche Mehrheit der befragten Apotheker einig, berichtet Arnt Tobias Brodtkorb, Studienleiter und Geschäftsführer der SEMPORA Consulting GmbH.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen Pflege-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,1 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 177 Mio. Euro und ein Umsatzwachstum von +56% im ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf, Paris und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Die Grundlage dieser Aussagen bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Falls diese Risiken und Ungewissheiten eintreten oder die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

