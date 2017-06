Frankfurt - Im Vergleich zur letzten Woche ist das Primärmarktangebot in den kommenden Tagen sehr übersichtlich, berichten die Analysten der Helaba.Bereits heute beginne die Slowakei mit der Begebung zweier Bonds mit 9- und 20-jährigen Restlaufzeiten. Das Volumen falle mit bis zu 0,3 Mrd. EUR wie immer bescheiden aus. Auch die belgische Finanzagentur stehe mit drei OLO-Serien in den Startlöchern. Am Mittwoch folge die Bundesfinanzagentur im ultralangen Laufzeitbereich. Die Bund Juli 2044 werde letztmalig aufgestockt, wobei das Volumen mit 1 Mrd. EUR ebenfalls gering ausfalle. Die letzten Erweiterungen des Papiers und die gut verlaufenden Auktionen 10-jähriger Papiere würden für eine reibungslose Mittelaufnahmen sprechen. 30-jährige Papiere stünden in den USA und Großbritannien im Kalender, wobei es sich bei den USD-Papieren um ein Reopening der TIPS mit einem Volumen von 5 Mrd. USD handle.

Den vollständigen Artikel lesen ...