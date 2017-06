Nach Kontraktwechsel im Bund-Future Anfang diesen Monats ergeben sich in den zusammengesetzten Endlos-Charts des Bund-Futures zwar einige Anpassungen, doch an der seit einigen Wochen anhaltenden abwartenden Haltung und Range im FGBL ändert dies wenig. In den Monatskerzen präsentiert sich der FGBL mit einer klassischen Pattsituation zwischen Bullen und Bären - die jüngsten kleineren Monatskerzen ...

