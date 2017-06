Versichert ist jeder. Ob Haftpflicht-, KFZ-, oder Lebensversicherung: Die meisten Deutschen sind sogar überversichert. Doch in einem Bereich hat fast niemand eine Absicherung gegen den Ernstfall. Die Rede ist von Cyber-Versicherungen. Gerade für Unternehmen können im Schadensfall hohe Kosten entstehen, wenn sensible Daten gestohlen werden. Für die Allianz sind Hacking & Co dagegen ein neuer Milliardenmarkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...