Man hätte ahnen können, dass bei Cordoba Minerals etwas ansteht. In der vergangenen Woche wollten wir CEO Mario Stifano eigentlich in New York auf der 121 Mining Investment Conference treffen. Doch einen Tag vor Konferenzbeginn sagte Stifano alle Termine ab. Wir konnten lediglich erfahren, dass die kanadische Großbank BMO Capital Markets den Vorstandschef für Termine verpflichtete, die wohl Priorität genossen. Seit gestern wissen wir auch warum. BMO führt eine unterzeichnete Finanzierung in Höhe von 10 Mio. CAD für das Unternehmen durch. Insgesamt will die Bank 12,346 Mio. Aktien zu 0,81 CAD bei Investoren platzieren. Wir freuen uns, dass Cordoba weiterhin solide Unterstützung von der Kapitalmarktseite erfährt, lediglich der Preis der neuen Aktien lässt zu wünschen übrig. Der Abschlag liegt zwar "nur" bei 10%, doch notierte der Wert Mitte Mai noch bei über 1 CAD. Ob die Händler der Großbank mit dem Kursrutsch ...

