von Petra Maier, €uro am Sonntag Es gibt immer einen Grund anzustoßen. Das gilt für jeden Tag und an jedem Ort. Die globale Trinkbereitschaft spiegelt sich auch im Namen des weltgrößten Spirituosenherstellers Diageo: Dia steht dabei für den Tag und Geo für die Welt. Der in Großbritannien beheimatete Konzern ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...