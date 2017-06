Brüssel - Die Europäische Kommission begrüßt die in der Sitzung der Eurogruppe am Donnerstag in Luxemburg erzielte Vereinbarung zu Griechenland. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Dieser Durchbruch wird dazu beitragen, das Vertrauen in die Erholung Griechenlands wiederherzustellen, Wachstum und Investitionen anzukurbeln und dem Land die Möglichkeit zu geben, seinen Finanzierungsbedarf zu decken.

