Ist es das Wahlergebnis in Frankreich, das die Daimler-Aktie am Montagmorgen in Schwung bringt? Zum Teil vielleicht, aber wahrscheinlicher ist, dass der Umstand, dass der Terminbörsen-Abrechnungstermin jetzt über die Bühne ist, der Aktie (ISIN DE0007100000) gut tut. Warum nicht Frankreich?

Weil das Wahlergebnis noch besser vorhergesehen wurde als es jetzt tatsächlich auf den Tisch gekommen ist. Weil die Wahlbeteiligung erbärmlich war. Weil dementsprechend auch der Euro nicht positiv reagiert. Und weil, ob der neue französische Präsident Europa wieder zu der nötigen Dynamik zurückführen wird oder nicht, der europäische Automarkt zu gesättigt ist, um da noch nennenswert Wachstum generieren oder anderen nennenswert Marktanteile abjagen zu können. Dieser Terminmarkt-Verfalltermin jedoch, der dürfte unmittelbar negativ auf die Aktie eingewirkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...