Berlin (ots) - Der Berliner Crowdinvesting-Anbieter Innovestment präsentiert sich jetzt mit neuer Online-Plattform und neuen Investmentprojekten. Im Fokus des Relaunchs stehen finanztechnische und inhaltliche Neuerungen.



Crowdinvesting, die Start-up-Finanzierung durch eine Vielzahl an Privatinvestoren als Form der Kapitalanlage, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Innovestment gehört zu den erfahrensten Crowdinvesting-Plattformen mit Fokus auf neue Technologien in Deutschland und hat seit 2011 mehr als 40 Projekte erfolgreich durchgeführt. Über 80 Prozent der finanzierten Start-ups sind heute noch am Markt aktiv.



Innovestment bietet ein in der Branche einzigartiges SPV-Modell (SPV - Special Purpose Vehicle) für wachstumsorientierte Start-ups an. Mit diesem SPV-Modell werden die Nachrangdarlehen der Crowd-Investoren gebündelt und als echtes Eigenkapital in das finanzierte Start-up eingebracht. Die Investoren erhalten über einen eingesetzten Vertreter einen Sitz im Gesellschafterkreis und somit erweiterte Informations- und Mitspracherechte. Die Start-ups wiederum profitieren von der effizienten Zusammenarbeit mit dem Vertreter der Crowd-Investoren im Gesellschafterkreis sowie bei Verhandlungen mit weiteren zukünftigen Geldgebern oder bei einem möglichen Exit.



Da Gründer sich neben dem Bedarf an Kapital in vielen Fällen auch branchen- und fachbezogenes Know-how wünschen, wurde die digital integrierte Funktion "Smart Money" entwickelt. Über ihr persönliches Investorenkonto auf der Online-Plattform können die Crowd-Investoren ihre Expertise mit den Start-ups teilen.



Zudem erweitert Innovestment sein Produktangebot mit der Vermittlung von Wagniskapital über Private Placements durch Business Angels und VCs. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen bereits acht Start-up-Finanzierungen im Early-Stage-Bereich mit einem Volumen von mehr als 4 Mio. Euro über Private Placements erfolgreich umgesetzt. Nachfolgende Crowdinvesting-Kampagnen sind bei einer Reihe dieser Projekte bereits in Planung.



Mit SPV-Modell, Smart Money und Private Placements setzt Innovestment neue Standards in der Crowdinvesting-Branche. Sie bieten Start-ups und Kapitalgebern wechselseitige Synergien, tragen zur Wertsteigerung der Beteiligungen bei und unterstützen so Innovationen", erklärt Christin Friedrich, geschäftsführende Gesellschafterin von Innovestment.



Aktuell laufen auf www.innovestment.de folgende Crowdinvesting-Kampagnen:



Die cloudplan GmbH aus Hamburg bietet eine innovative Private-Cloud-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Die Crowd-Investoren erhalten die Möglichkeit, zu den gleichen Bedingungen wie in der gerade beendeten Finanzierungsrunde mit dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), dem Innovationsstarter Fonds Hamburg und Business Angels zu investieren.



Manetch.com ist eine global agierende Business-Medien- und Networking-Plattform der Manager eMatch GmbH aus Berlin. Seit der ersten Crowdfinanzierung über Innovestment im Jahr 2013 steigerte das Start-up seinen Umsatz auf über 1.35 Mio. Euro und ist bereits profitabel.



