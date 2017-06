Düsseldorf - Seit dem Hoch vom ersten Handelstag des Jahres (58,37 USD) befindet sich der Ölpreis-Future im Rückwärtsgang, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei sei der Preis für das "Schwarze Gold" zuletzt zum wiederholten Mal in den Bereich der Kombination aus dem Aufwärtstrend seit August 2016 (akt. bei 48,00 USD) und der 90-Wochen-Linie (akt. bei 47,31 USD) zurückgefallen, die es zu verteidigen gelte, um weitere Kursrücksetzer zu verhindern. Werde die angeführte Trendlinie verletzt, dürften neue Jahrestiefs unterhalb von 46,64 USD die Folge sein. Konkrete Anlaufmarken wären dann die Tiefs vom November (43,57 USD) und August 2016 (41,51 USD). Den Ölpreisbären würden dabei die technischen Indikatoren zugute kommen, bei denen der Stochastik an seiner Triggerlinie abgeprallt sei ("bullish failure") und der MACD ebenfalls ein Ausstiegssignal ausweise. Daher sollten derzeit noch bestehende Longpositionen engmaschig abgesichert werden. Um das angeschlagene Bild aufzuhellen, müsste der Future den genannten Haltebereich verteidigen und die 38-Wochen-Linie (akt. bei 52,43 USD) zurückerobern. Für die mittelfristigen Perspektiven wäre es zudem wünschenswert, das jüngste Verlaufshoch (54,67 USD) aus dem Weg zu räumen. (19.06.2017/fc/a/m)

