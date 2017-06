Oftringen (ots) -



Der Webshop führt über 8000 Artikel, liefert innerhalb von 24 Std.

nach Hause und in den Geschäften steht ein attraktiver

Info-Touch-Screen. Doch was ist daran revolutionär? Es funktioniert

genau umgekehrt. Einen Webshop in Ergänzung zum Laden betreiben

Mitkonkurrenten bereits zuhauf. Das Neue im Konzept von Marco Bächler

macht den Fokus auf den Webshop mit Ladengeschäft aus. Hat der

Konsument eine spezifische Frage oder er will das Produkt vorher in

Natura betrachten, besucht er das Ladengeschäft und informiert sich

vor Ort.



Bächler ist überzeugt, dass es beides braucht, um nicht in der

Anonymität des Webs zu verschwinden: Kundenservice vor Ort, eine

breite Auswahl und zentral erreichbar mit verfügbaren Parkplätzen vor

dem Geschäft. Gerade die Aquaristik sei zum Beispiel sehr

beratungsintensiv und viele Kunden stöbern zuerst im Web und kommen

dann ins Geschäft, da sie weitere spezifische Fragen haben, so

Bächler. Er stellt die Beratung in seinen Filialen deshalb auch in

den Mittelpunkt. Besonders wichtig sei die Futterberatung, da durch

falsche Ernährung die Spätfolgen für Tiere oft drastisch seien. Das

fängt beim Nager an und hört bei Hund und Katze auf. Genau diese

Kombination sei wichtig und hebt sie vom Rest der Mitbewerber ab, ist

Bächler überzeugt.



petfriends.ch eröffnete das erste Geschäft in Oftringen, dann das

zweite in Wetzikon und im Juli geht schon die dritte Filiale in

Frauenfeld an den Start. Neben einem breiten Sortiment ist es ihm

wichtig, auch lebende Tiere im Angebot zu haben. Diese stellt er in

Aquarien und Gehegen aus. Der Betrieb mit lebenden Tieren ist wohl

arbeitsintensiv, dafür ist er aber auch emotional!



Marco Bächler war vor Jahren schon einmal in der Branche, er hat

sich aber dann beruflich neu orientiert. Die Faszination "Tier" habe

er dabei nie verloren. Bächler hat die Zeichen der Zeit erkannt. Der

e-commerce beeinflusst das Verhalten des Konsumenten und gewinnt in

Zukunft immer mehr an Bedeutung.



Er sei halt ein petfriend, meint Bächler....



